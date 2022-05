Mentre WhatsApp introduce le reazioni ai messaggi e altre modifiche alla sua versione desktop di Windows 11, sembra che macOS di Apple sia il prossimo nell’elenco. Secondo WABetaInfo, sarai in grado di connettere un telefono Android e un iPhone al programma macOS, permettendoti di goderti la funzionalità di più dispositivi. Questo ti permette di gestire i tuoi messaggi anche se lo smartphone è spento.

È un buon aggiornamento per gli utenti macOS, che potrebbero essersi sentiti esclusi dopo il rinnovo di WhatsApp Desktop per Windows 11. Tuttavia, con il WWDC di giugno, è possibile che il rinnovamento sia disponibile per gli utenti Mac molto presto.

WhatsApp subirà un aggiornamento su macOS

Con l’introduzione delle app nel 2008 con l’App Store di Apple, WhatsApp è gradualmente salito di livello per essere disponibile su vari dispositivi e app, come il browser web e, più recentemente, l’Apple Watch. L’app di chat di Meta aspira ad essere accessibile a laptop e PC come lo era MSN Messenger. Il software desktop su Windows 11 supporta già le reazioni ai messaggi, le conversazioni video e audio e la possibilità di scambiarsi gif.

Avere la stessa esperienza su macOS dopo che le versioni precedenti non avevano queste funzionalità sarà di grande aiuto per molti e comporterà l’utilizzo di una scheda in meno per WhatsApp Web, dove puoi gestire i tuoi messaggi in un browser web. Mentre ci avviciniamo alla WWDC 2022, potremmo vedere Apple apportare miglioramenti a iMessage. Sarebbe fantastico vedere effetti aggiuntivi o modi più rapidi per accedere a adesivi ed emoticon.

Tuttavia, sembra che WhatsApp sarà presto disponibile su macOS come software a sé stante, il che può essere solo una buona cosa per i suoi utenti.