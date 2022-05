Se segui le notizie di Google, saprai sicuramente che la società di Mountain View ha condotto la sua conferenza degli sviluppatori I/O 2022 questa settimana. Una delle nuove funzionalità è il servizio Google Wallet, che finora ha sostituito Google Pay in oltre 40 paesi, con altri in arrivo. E ci sono un sacco di nuove eccitanti novità.

Al momento potresti incorporare offerte, carte fedeltà, carte regalo, biglietti per eventi, carte d’imbarco, biglietti di trasporto e carte di immunizzazione con l’API di Google Pay per i pass, ma presto potrai includere la tua patente di guida statale.

Google Wallet includerà questo aggiornamento molto presto

Gli sviluppatori potranno aggiungere a Google Wallet quasi qualsiasi cosa che abbia un codice QR, un codice a barre o un testo. Gli sviluppatori mantengono il controllo sull’aspetto dei loro Pass generici. Potranno aggiungere un’immagine, un codice QR o un codice a barre e fino a tre righe con un massimo di tre campi ciascuna.

Ma non è tutto; i programmatori saranno in grado di combinare i pass insieme. Google ha presentato l’esempio di andare a uno spettacolo, dove potresti avere i tuoi biglietti, un pass per il parcheggio e alcuni buoni pasto tenuti in un unico posto. Le tessere della biblioteca, i buoni valore, le tessere per l’abbonamento a una palestra, le tessere dell’assicurazione auto, le prenotazioni, i codici QR per i valichi di frontiera e i codici QR per il pre-screening dei clienti sono tutti esempi di Pass generici.

Secondo Google, sarai in grado di condividere elementi in Wallet con altre app Google purché la condivisione sia abilitata. Ad esempio, durante il controllo delle indicazioni stradali su Google Maps, sarai in grado di visualizzare le informazioni e il saldo da una carta di trasporto. Le password possono anche essere salvate da app Google come Gmail e Foto.

Naturalmente, la sicurezza è essenziale. Qualsiasi pass ritenuto sensibile non verrà condiviso, assicurando che i tuoi pass di immunizzazione siano sicuri. La società di Mountain View ha anche affermato che tutte le informazioni di pagamento sono protette e Google Wallet supporta l’autenticazione, la cancellazione remota dei dati e tutte le funzionalità di sicurezza di Android.