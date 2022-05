Dal momento che il mercato sembra tornare a una parvenza di normalità, sei riuscito a individuare una GPU da gioco che rientri nella tua fascia di prezzo? Tieni presente che Nvidia RTX 4090 potrebbe essere disponibile già a metà luglio se sei abbastanza paziente.

Secondo kopite7kimi, il leaker che ha predetto a dovere le specifiche di RTX 3090 e RTX 3090, tra le altre cose, questa è ciò che sta per accadere. Le previsioni più recenti fatte da Kopite7kimi indicano che l’RTX 4090 richiederà fino a 450 W di potenza da solo, proprio come l’RTX 3090 Ti che costa 1.999 dollari e che Nvidia ha messo in vendita a marzo. Tuttavia, l’RTX 4090 offrirà un bel po’ di core in più rispetto al chip della generazione precedente, in particolare 16.128 abbinati a 24 GB di memoria GDDR6X operanti a 21 Gbps.

Nvidia RTX 4090 svelata quest’estate ?

Mentre questo è solo circa il cinquanta percento di core in più rispetto all’RTX 3090, è sulla nuova architettura Ada Lovelace di Nvidia, che, di nuovo, secondo quanto riferito, include un sacco di altro hardware. Abbastanza hardware da vedere il doppio delle prestazioni con questa generazione secondo alcuni osservatori. Kimi sta davvero indicando che l’RTX 4090 avrà meno core e consumerà meno energia (450 W contro 600 W) rispetto al passato.

In realtà, Kimi ha lasciato da qualche mese spunti sulle sue previsioni, ma stavamo aspettando che iniziassero a diventare più concrete. Quelli che sono stati volutamente etichettati con il ‘pesce d’aprile’ non hanno instillato molta fiducia, come puoi immaginare. Kimi ha anche ipotizzato che Nvidia stia effettivamente testando una scheda da 900 W con 48 GB di memoria che funziona con due connettori di alimentazione a 16 pin circa un mese fa.