Secondo un recente brevetto, Microsoft sta lavorando a un meccanismo che consentirebbe a Xbox Series S di riprodurre dischi di gioco fisici. Sebbene Microsoft non abbia verificato il prodotto, il meccanismo speculativo consentirebbe ai possessori di console solo digitali di convertire i giochi fisici in copie da scaricare.

Il brevetto, scoperto da GameRant, descrive un sistema che confermerebbe la tua proprietà di un gioco fisico prima di fornirti l’accesso alla sua controparte digitale per il download online. Il sistema sarebbe composto da due dispositivi: uno con un’unità ottica in grado di leggere i dischi di gioco e confermare la tua proprietà, e un altro per scaricare i giochi.

Microsoft potrebbe far felici gli utenti di console in versione digitale

Sembra come collegare una console a un’unità disco esterna, sebbene sia in grado di connettersi ai server Xbox separatamente per convalidare la proprietà del gioco. Se reso disponibile per la nuova generazione di console, consentirebbe effettivamente ai possessori di Xbox Series S di eseguire copie fisiche dei loro giochi attraverso il sistema.

Secondo il brevetto, un tale metodo risponderebbe alle preoccupazioni sulla compatibilità con le versioni precedenti. Alcuni giocatori esitano a passare alla prossima generazione di console poiché la loro raccolta esistente di giochi Xbox fisici non può essere trasferita su piattaforme solo digitali.

Secondo il brevetto, ‘molti sistemi di videogiochi di nuova generazione in fase di sviluppo sono costruiti senza componenti hardware per riprodurre materiale fisico per videogiochi’. ‘Di conseguenza’, si dice, ‘quando il proprietario di un dispositivo per videogiochi di precedente generazione riceve un dispositivo per videogiochi di nuova generazione, la persona non è in grado di riprodurre i propri supporti di videogiochi fisici’.

‘Invece, l’utente deve riacquistare la versione digitale del dispositivo per videogiochi di prossima generazione del materiale per videogiochi.’ Questo scenario è sfavorevole per una serie di ragioni.’