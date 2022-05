Secondo recenti rapporti, la fotocamera principale della serie Honor 70 sarà un enorme sensore Sony IMX800. Le informazioni sono state fornite dalla fonte anonima nota come Digital Chat Station. La serie Honor 70 è l’atteso seguito della serie Honor 60, il cui lancio è previsto a breve. Tuttavia, la società non ha ancora fornito una dichiarazione ufficiale in merito alla data di lancio precisa.

Il sensore Sony IMX800 non è stato ancora messo a disposizione del pubblico, anche se si prevede che la sua dimensione sarà di 1/1.1 pollici. Per questo motivo, sarà il sensore più grande del settore, persino più grande del sensore GN2 da 50 MP 1/1.12 di Samsung. A parte questo, il sensore non contiene più informazioni di alcun tipo.

Honor 70 si prepara al debutto

Uno smartphone prodotto da Honor e con il numero di modello FNE-AN00 è stato recentemente rilevato sul sito Web per la certificazione 3C e sul sito Web del Ministero dell’Industria e dell’Information Technology. Si ritiene che il dispositivo in questione sia uno smartphone della prossima serie Honor 70. Secondo l’elenco, il presunto smartphone supporterà le reti 5G e sarà dotato del supporto per la ricarica rapida da 60 W.

Secondo alcune indiscrezioni, il telefono Honor con il numero di modello FNE-AN00 presenterebbe un display OLED che misura 6,67 pollici e ha una risoluzione di 1080 pixel per pollice. Si prevede che l’unità sarà alimentata da una batteria con una capacità di 4.800 mAh.

Si dice che la serie Honor 70 abbia tre diverse varianti: un modello standard, un modello Pro e un modello Pro+. Si dice che il modello standard sia alimentato da un processore della serie Snapdragon 7xx, mentre si dice che il modello Pro e il modello Pro+ siano alimentati rispettivamente da un chipset Dimensity 8100 e un chipset Dimensity 9000.