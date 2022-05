Sembra che Sony abbia registrato un nuovo modello di PlayStation 5 in Giappone dopo aver ricevuto l’approvazione del progetto di costruzione per un dispositivo CFI-1200 che utilizza apparecchiature radio aggiornate ad aprile. Poiché la console Sony utilizza uno schema di numerazione dei modelli CFI-1XXX, questa approvazione è molto probabile per la PS5.

La nuova attrezzatura, che ha ottenuto la certificazione dal Ministero degli Affari Interni e delle Comunicazioni del Giappone ad aprile, è progettata per soddisfare i più recenti standard delle apparecchiature di comunicazione radio e wireless. Sony ha già modificato la PS5 internamente, con la prima edizione che rimuoveva un po’ di peso dal sistema e aggiungeva una vite a testa zigrinata al supporto di base. Questo modello CFI-1102A aveva anche un dissipatore di calore più piccolo.

Sony cerca di soddisfare la domanda elevatissima della console

L’anno scorso, è stato riferito che era in corso una riprogettazione interna di PS5 e Sony ha dichiarato che stava seriamente prendendo in considerazione una modifica dell’architettura per affrontare i problemi della catena di approvvigionamento creati dalla scarsità globale di semiconduttori. L’aspetto esterno della PS5 è rimasto coerente dalla sua uscita nel novembre 2020, e questo sembra essere il caso anche del modello CFI-1200.

Ciò corrisponde anche alle ambizioni di Sony di rendere le console PS5 più ampiamente disponibili quest’anno, dal momento che la società prevede di vendere molti milioni di dispositivi PS5 in più nell’anno fiscale in corso, iniziato il 1 aprile e terminato il 31 marzo 2023. Sony ha rivelato nel suo più recente briefing per gli investitori che prevede di vendere 18 milioni di sistemi PS5 quest’anno fiscale, sulla base dell’attuale visibilità dell’azienda nell’approvvigionamento di parti.

Sony ha venduto oltre 19 milioni di unità PS5 dall’uscita della console.