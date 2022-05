WhatsApp: 3 funzionalità inedite e segrete, ecco come averle gratis

Nonostante WhatsApp sia una delle applicazioni più piene di funzioni in assoluto nel panorama mobile, qualcuno vorrebbe ancora di più. Stando alle dichiarazioni di diversi utenti che sotto ad alcuni post sulla pagina ufficiale di Facebook avrebbero chiacchierato per ore, esisterebbero delle funzionalità disponibili ma solo con applicazioni di terze parti.

Si tratta di opportunità che WhatsApp non offre, ma che al momento risultano legali al 100% oltre che gratuite. Proprio qui in basso abbiamo deciso di descrivervele tutte per filo e per segno.

WhatsApp: quella in basso sono le funzioni migliori che potete trovare esternamente all’applicazione

Una delle prime funzioni che vogliamo citare il raccontarvi è quella che permette a tutti di spiare le persone ma solo per quanto riguarda i movimenti. L’applicazione in questione è di terze parti e prende il nome di Whats Tracker, permettendo a tutti di spiare una o più persone durante la giornata sapendo l’orario preciso di entrata in WhatsApp ma anche l’orario di uscita. Ogni volta che la persona in questione entrerà o uscirà, sarà corrisposta al lo spione di turno una notifica istantanea. A fine giornata ci sarà anche un report.

La seconda applicazione invece permette di passare totalmente in osservati, quasi invisibili. Si chiama Unseen e permette di intercettare tutti i messaggi di WhatsApp per leggerli al di fuori, senza dunque aggiornare l’ultimo accesso o il proprio stato come online.

Infine ecco una soluzione davvero interessante per recuperare tutti quei messaggi che i vostri interlocutori cancellano prima che voi possiate leggerli. L’applicazione si chiama WAMR e registra il contenuto di tutte le notifiche in arrivo.