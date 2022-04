WhatsApp: le 3 funzioni più interessanti di sempre sono segrete, il modo per averle

Tutti gli aggiornamenti che hanno costellato WhatsApp durante gli ultimi anni fino a farla diventare la migliore applicazione di sempre, hanno portato funzionalità impressionanti che oggi risultano tra le più utilizzate in assoluto. Non a caso il colosso è il primo nel mondo della messaggistica istantanea grazie alle sue molteplici opportunità, le quali a quanto pare potrebbero essere implementate ulteriormente da applicazioni di terze parti.

Come hanno riferito gli utenti esistono degli applicativi esterni e soprattutto gratuiti che permettono di utilizzare delle funzionalità che WhatsApp non offre.

WhatsApp: queste tre funzionalità sono davvero uniche nel loro genere ma sono segrete

Una delle prime funzioni che vogliamo citare il raccontarvi è quella che permette a tutti di spiare le persone ma solo per quanto riguarda i movimenti. L’applicazione in questione è di terze parti e prende il nome di Whats Tracker, permettendo a tutti di spiare una o più persone durante la giornata sapendo l’orario preciso di entrata in WhatsApp ma anche l’orario di uscita. Ogni volta che la persona in questione entrerà o uscirà, sarà corrisposta al lo spione di turno una notifica istantanea. A fine giornata ci sarà anche un report.

La seconda applicazione invece permette di passare totalmente in osservati, quasi invisibili. Si chiama Unseen e permette di intercettare tutti i messaggi di WhatsApp per leggerli al di fuori, senza dunque aggiornare l’ultimo accesso o il proprio stato come online.

Infine ecco una soluzione davvero interessante per recuperare tutti quei messaggi che i vostri interlocutori cancellano prima che voi possiate leggerli. L’applicazione si chiama WAMR e registra il contenuto di tutte le notifiche in arrivo.