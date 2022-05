Il Samsung Galaxy Z Flip 4 è apparso nelle prime foto condivise in rete dal leaker Onleaks in collaborazione con il portale 91Mobiles. Le immagini smentiscono alcune delle novità anticipate dalle indiscrezioni degli ultimi tempi offrendo la possibilità di conoscere quello che potrebbe essere il design ufficiale dello smartphone pieghevole del colosso sudcoreano.

Samsung potrebbe non aver apportato particolari modifiche alla nuova generazione di Galaxy Z Flip ma ecco quelle che saranno le principali novità del pieghevole a conchiglia!

Samsung: cosa sappiamo sul futuro Galaxy Z Flip 4!

Le novità sembrano essere ridotte al minimo dal punto di vista estetico. A differenza di quanto affermato dalle indiscrezioni degli ultimi giorni, il display esterno così come quello interno non avrà dimensioni maggiori. Il pannello interno sarà infatti da 6,7 pollici mentre quello esterno da 1,9 pollici. Entrambi non sembrano presentare alcuna modifica rispetto al Galaxy Z Flip 3. Modulo fotografico e meccanismo a cerniera, inoltre, appaiono sostanzialmente identici a quelli adottati da Samsung lo scorso anno.

Molto probabilmente il colosso procederà con un aggiornamento sostanzioso delle specifiche tecniche permettendo così di ottenere delle ottime prestazioni, migliorate rispetto a quelle proposte dal modello precedente. Gran parte delle novità, inoltre, saranno introdotte sul futuro Galaxy Z Fold 4, che vanterà un design rinnovato. Lo smartphone avrà una forma leggermente più quadrata rispetto al Galaxy Z Fold 3 e il display sarà più ampio.

Quanto emerso non trova ancora conferma da parte del colosso quindi entro agosto, mese nel quale Samsung dovrebbe annunciare entrambi i suoi nuovi dispositivi pieghevoli, le indiscrezioni potrebbero offrire delle smentite.