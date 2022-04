Finora Samsung sembra aver avuto un clamoroso successo con i telefoni pieghevoli, con il Samsung Galaxy Z Flip 3 in particolare che li ha portati virtualmente nel mainstream. Tuttavia, per loro stessa natura, i telefoni pieghevoli rimangono un po’ fuori dalla portata della maggior parte delle persone. Con l’introduzione del Samsung Galaxy Z Fold 4 e del Samsung Galaxy Z Flip 4, tutto questo potrebbe cambiare.

Secondo Ross Young (che ha un ottimo track record di perdite), Samsung intende costruire più del doppio dei dispositivi Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 questo luglio rispetto ai modelli precedenti lo scorso luglio. Ciò avverrà prima del lancio, che dovrebbe avvenire ad agosto.

Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 saranno presentati ad agosto

Come sottolinea Young, si tratta di una differenza significativa, che indica un debutto di grande successo. Quindi, se Young ha ragione, sembra che Samsung miri a vendere enormi quantità di entrambi questi telefoni nei prossimi mesi. Le riduzioni di prezzo potrebbero essere in grado di aiutare la società in questo sforzo, con Young che afferma che ‘potremmo vedere una riduzione di prezzo’, ma dal suo tweet non è chiaro se la riduzione di prezzo si applicherà a entrambi i telefoni o solo a uno di essi.

Il prezzo, senza dubbio, è l’ostacolo più significativo che i telefoni pieghevoli devono superare e il prezzo più economico del Galaxy Z Flip 3 rispetto al Galaxy Z Fold 3 è molto probabilmente il motivo della sua maggiore popolarità. Di conseguenza, se Samsung riuscirà a ridurre il prezzo dei nuovi telefoni, l’azienda potrebbe avere un notevole aumento delle vendite.