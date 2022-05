Youdao Dictionary Pen 3 è uno strumento sicuramente molto utile, soprattutto per coloro che hanno già delle basi e che vogliono perfezionare il proprio livello di comprensione e lettura del testo.

È bene specificare sin da subito che la Youdao Dictionary Pen 3 non consente di imparare la lingua da zero. Seguire delle lezioni di cinese rimane fondamentale perché parliamo di un idioma complesso, con delle regole completamente differenti rispetto all’italiano. Non si può pretendere di apprenderlo utilizzando solo uno strumento di traduzione istantaneo. La Youdao Dictionary Pen 3 può essere usata come supporto, per perfezionare la pronuncia ed ampliare il proprio vocabolario.

Vediamo però nel dettaglio come funziona questo dispositivo e in quali casi si rivela effettivamente utile.

Youdao Dictionary Pen 3: cos’è e come funziona

La Youdao Dictionary Pen 3 è un dispositivo a forma di penna, che va passato direttamente sulla stringa di testo in cinese e permette di effettuare una tradizione in tempo reale in inglese. È dunque fondamentale conoscere quest’ultima lingua per comprendere quello che c’è scritto, ma questo non è un grande problema per chi è alle prese con l’apprendimento del cinese.

Una volta che il testo viene scannerizzato, la Youdao Dictionary Pen 3 riporta sul display la traduzione in inglese ma permette anche di ascoltare la corretta pronuncia della frase. In sostanza, è come avere un dizionario cinese-inglese sempre a portata di mano, senza però perdere tempo prezioso per andare a cercare manualmente ogni singola parola.

Youdao Dictionary Pen 3: quando e quanto è utile?

Come abbiamo accennato, la tecnologia si rivela spesso utile nei vari contesti e la Youdao Dictionary Pen 3 rappresenta un classico esempio di quanto anche l’ambito dell’apprendimento sia stato interessato dalla rivoluzione digitale. A questo punto però viene da chiedersi quanto sia effettivamente utile uno strumento come questo e in quali contesti possa rivelarsi effettivamente efficace.

Come abbiamo già precisato, la Youdao Dictionary Pen 3 non permette di imparare il cinese da zero. D’altronde, è come se si pretendesse di apprendere questa lingua limitandosi a tradurre dei testi: ci vorrebbero davvero anni per riuscire a comprendere solo piccole parti di discorso. È dunque fondamentale seguire delle lezioni di cinese, possibilmente con un madrelingua visto che questo idioma è complesso. Imparare prima di tutto le regole ed il sistema di scrittura che è completamente differente dal nostro non è una passeggiata e senza seguire delle lezioni è pressoché impossibile.

Una volta che però si hanno delle solide basi e si può vantare una buona conoscenza della lingua cinese, la Youdao Dictionary Pen 3 può rivelarsi utile perché consente di ampliare il proprio vocabolario ed esercitarsi nella comprensione dei testi.