WindTre regala Giga illimitati con la sua offerta Young + 5G. I nuovi clienti aventi età compresa tra i 18 e i 30 anni hanno la possibilità di ottenerla attraverso il sito ufficiale del gestore.

Passa a WindTre con l’offerta Young + 5G: costo e attivazione!

La WindTre Young + 5G con Easy Pay è rivolta a tutti i nuovi clienti under 30 che decidono di acquistare una nuova SIM. La tariffa può essere richiesta indistintamente da tutti gli interessati, senza dover effettuare necessariamente il trasferimento del numero da un determinato operatore.

Il costo dell’offerta è di 14,99 euro al mese, l’attivazione invece necessita di una spesa iniziale di soli 10,00 euro. Ogni mese sarà possibile ottenere una quantità illimitata di minuti per le chiamate verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione. I nuovi clienti ricevono, inoltre, Giga illimitati in regalo da utilizzare per tutte le app social, chat, musica, video e mappe.

La spesa prevista per il rinnovo dovrà essere saldata esclusivamente attraverso una della modalità di pagamento suggerite dal gestore. Tutte le offerte Easy Pay dell’operatore WindTre, infatti, richiedono il pagamento tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. I clienti dovranno selezionare l’opzione desiderata al momento dell’acquisto della nuova SIM. Quest’ultima sarà spedita tramite corriere gratuitamente.

L’offerta Young + 5G è disponibile anche in una versione più economica, che prevede una spesa di soli 11,99 euro al mese. Accedendo al sito ufficiale del gestore è possibile conoscere tutti i dettagli e la modalità di attivazione.