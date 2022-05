WindTre si rilancia nel campo della telefonia mobile e propone a tutti gli abbonati un’alternativa alle principali tariffe di casa Iliad, in primi alla Giga 120. Nel corso di questa primavera, gli abbonati potranno accedere a numerose offerte low cost, tra cui spicca per vantaggio la Go Unlimited Star+.

WindTre, Giga illimitati nella tariffa low cost in primavera

La WindTre Go Unlimited Star+ rappresenta la migliore soluzione per i clienti. Questa tariffa prevede un ticket con i costi più bassi di sempre e con consumi quasi illimitati.

Gli utenti che scelgono questa ricaricabile avranno a loro disposizione Giga senza limiti per la connessione di rete, messaggi da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche chiamate illimitate verso tutti. Il prezzo per il rinnovo della ricaricabile sarà di 7,99 euro ogni mese.

La Go Unlimited Star+ di WindTre ha inoltre un vantaggio ulteriore per gli abbonati. Come per altre ricaricabili di queste ultime settimane, anche in questa circostanza WindTre propone un costo bloccato per la tariffa nel corso del primo semestre. Non saranno quindi possibili rimodulazioni sui costi della ricaricabile e sui consumi nei sei mesi successivi all’attivazione della SIM

Per quanto concerne le condizioni gli abbonati dovranno aggiungere in sede di attivazione una quota aggiuntiva ma di 10 euro per ricevere la SIM. Sempre nel pieno rispetto delle condizioni commerciali previste da WindTre, sarà necessaria la richiesta di portabilità del numero da linee TIM, Vodafone ed Iliad. Il passaggio di numero da una rete all’altra può comportare un’attesa pari a tre giorni lavorativi.