Lo Steam Deck, il PC da gioco ibrido portatile di Valve, è davvero decollato. Nonostante i problemi di stock, il piccolo sistema di gioco per PC portatile ha continuato a vendere a coloro che sono abbastanza fortunati da possederne uno.

Dalla sua uscita, lo Steam Deck ha riscontrato numerosi piccoli problemi, la maggior parte dei quali è stata risolta. Un recente aggiornamento, ad esempio, ha notevolmente migliorato le difficoltà della ventola rumorosa. Un altro vantaggio è stata la rapida adozione di giochi verificati sul computer e molti che non sono ufficialmente approvati funzionano ancora perfettamente grazie a patch e aggiustamenti aggiuntivi.

Steam Deck sta vendendo molto bene

Per fortuna, aggiornamenti e correzioni continuano ad arrivare. Il più recente di Valve è solo un aggiornamento minore con alcune note sulla patch, ma include profili di prestazioni per gioco. Questo dovrebbe essere un enorme aiuto per ottimizzare i giochi, specialmente con tale tecnologia portatile.

Secondo le note, questa nuova funzionalità può essere trovata andando al menu Accesso rapido e quindi navigando nella vista Prestazioni e Avanzate. Gli utenti dovrebbero essere autorizzati a modificare le proprie impostazioni per gioco, che dovrebbero essere salvate e applicate all’avvio del gioco. Questo può anche essere attivato o disattivato in qualsiasi momento se commetti un errore nel menu delle impostazioni.

Ciò offre ai giocatori la possibilità di perfezionare le proprie impostazioni, il che è un bel tocco su una piccola piattaforma. Altri giochi che desideri appaiano al meglio possono lasciare tali impostazioni da sole. In generale, questo dovrebbe rendere Steam Deck un compagno di viaggio ancora migliore di quanto non fosse in precedenza.

L’aggiornamento corrente include anche alcune caratteristiche degne di nota. Quando è collegato a un display remoto, Steam Deck ora si ridimensionerà automaticamente a una risoluzione virtuale 1280×800, che potrebbe essere utile per alcuni utenti. Ci sono anche diverse regolazioni della tastiera per diverse aree, oltre a prestazioni migliorate durante la transizione tra le modalità online e offline.