La serie Galaxy S23, la prossima serie di device di Samsung, è ancora a molti mesi dal rilascio, ma potrebbe includere una fotocamera molto potente. Ci sono voci secondo cui Samsung Electronics sta lavorando su una fotocamera per smartphone da 200 MP mostruosa come tutte le altre. La nuova fotocamera viene commercializzata come la fotocamera per smartphone di altissima qualità mai realizzata. La nuova fotocamera, ancora in fase di sviluppo, potrebbe debuttare con il Galaxy S23.

Si dice che i bracci di produzione essenziali di Samsung Electronics si stiano avvicinando alla fine dello sviluppo della fotocamera da 200 MP. Altri componenti nel modulo della fotocamera dello smartphone sono stati sviluppati anche dalla filiale mobile del gigante tecnologico e da Samsung Electro-Mechanics. La collaborazione tra Samsung Electronics e Samsung Electro-Mechanics è stata estremamente fruttuosa.

Galaxy S23, la serie di nuovi device arriverà quest’anno

Il modello di produzione a doppio componente di Samsung vedrà Samsung Electro-Mechanics produrre il 70% delle parti, mentre Samsung Electronics produrrà il 30%. Ci sono indizi che indicano che Samsung abbia già discusso le caratteristiche essenziali della prossima fotocamera per smartphone da 200 MP con i suoi principali partner. Il sensore di immagine da 200 MP è stato rivelato nel 2021 come il primo al mondo nel suo genere. Il nuovo sensore di immagine da 200 MP dovrebbe essere la fotocamera principale del Galaxy S23 Ultra.

Il nuovo sensore da 200 MP è quasi due volte più potente del sensore da 108 MP del Galaxy S22 Ultra. Anche i modelli Galaxy S20 e S21 avevano fotocamere da 108 MP. La nuova fotocamera da 200 MP offrirà anche varie modifiche all’S23 rispetto al suo predecessore. Le prestazioni, la memoria, l’obiettivo e altri componenti importanti miglioreranno. Questi miglioramenti possono aiutare il Galaxy S23 a competere con l’Apple iPhone 14.