Questi sono i giorni finali per la Serie A e per le principali competizioni calcistiche. Tanti appassionati di calcio proprio in questa parte molto calda del mese di maggio sceglieranno di seguire la loro squadra del cuore affidandosi alla tecnologia dello streaming IPTV.

IPTV, quanti rischi per la Serie A in streaming gratuito

Lo streaming illegale, la tecnologia che è stata anche ribattezzata con il nome di pezzotto, prevede la visione quasi gratis dei canali di Sky, DAZN e Amazon Prime Video. I costi per gli utenti, rispetto a quelle che sono le tradizionali pay tv, risultano inferiori sino al 90% l’anno.

Gli utenti che decidono di affidarsi allo streaming IPTV però non devono fare affidamento esclusivo sui costi da ribasso. Anche i rischi ed i pericoli devono essere considerati. Tutti coloro che scelgono di affidarsi al pezzotto possono incorrere in una multa dal valore di 30mila euro. Per alcuni gravi recidive è anche prevista la reclusione dai sei mesi a tre anni.

Le truffe rappresentano un ulteriore deterrente da considerare. Sono molti gli utenti che si trovano a perdere i loro soldi, dopo aver pagato pacchetti annuali per l’IPTV su Telegram o su WhatsApp senza ricevere in cambio alcun genere di servizio.

L'opzione dello streaming illegale IPTV talvolta è legata anche ai canali VPN. Di per sé, la tecnologia è legale e rappresenta uno strumento consigliassimo e facile da usare per qualsiasi utente per navigare protetti in rete, e che se usato con i più noti servizi di streaming (Netflix, Amazon Prime Video) da accesso a cataloghi più vasti.