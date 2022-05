Comet propone al pubblico italiano una nuova campagna promozionale di tutto rispetto, all’interno del volantino che potrete trovare nel dettaglio nell’articolo, si scoprono tantissimi sconti speciali e prezzi veramente concorrenziali.

Gli acquisti, come al solito del resto quando parliamo di Comet, sono disponibili ovunque in Italia, come anche direttamente sull’e-commerce ufficiale. Coloro che opteranno per l’acquisto dal divano di casa propria, devono comunque ricordare che la spedizione presso il domicilio sarà gratuita, al solo superamento dei 49 euro di spesa.

Correte subito sul nostro canale Telegram ufficiale, sono per voi disponibili codici sconto Amazon gratis.

Comet: sconti e prezzi sempre più economici per tutti

I prezzi come non li avete mai visti da Comet, la nuova campagna promozionale è una meraviglia assoluta, almeno in termini di sconti applicati sui prodotti più quotati del momento. La fascia media è direttamente coinvolta nella campagna, con la possibilità di acquistare Vivo Y21 a 139 euro, ma anche Xiaomi 11 Lite a soli 259 euro, Vivo Y21 a 139 euro, Redmi Note 11 al prezzo finale di 199 euro, come anche Wiko Y52, Redmi 9C, Galaxy A53 (a 379 euro) o similari.

Gli utenti invece interessati ai top di gamma, potranno decidere di acquistare un bellissimo Samsung Galaxy S22, pagandolo comunque soli 799 euro, una spesa di tutto rispetto per un modello da pochissimo lanciato sul mercato nazionale, sempre commercializzato no brand con garanzia di 24 mesi. Le occasioni nascoste all’interno del volantino non terminano qui, se volete conoscere da vicino la campagna, ricordate di collegarvi il prima possibile al sito ufficiale dell’azienda stessa.