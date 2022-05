Coop e Ipercoop racchiudono all’interno dell’ultimo volantino, alcune delle migliori occasioni del periodo, con prezzi alla portata di tutti i consumatori, e la possibilità di godere di un risparmio inimmaginabile altrove.

Il volantino riparte assolutamente da dove ci eravamo fermati, estendendo però le possibilità di acquisto anche al sito ufficiale. Avete capito bene, per questa volta gli acquisti potranno essere completati anche comodamente dal divano di casa propria, con consegna gratuita per ogni ordine del valore superiore ai 19 euro.

Coop e Ipercoop: gli sconti sono da pazzi, ecco tutti i migliori prezzi

Le occasioni del volantino coop e ipercoop, abbracciano più che altro la fascia intermedia della telefonia mobile, offrendosi come più valida alternativa a tutti gli utenti che vogliono il massimo, con il minimo sforzo.

Il modello di punta dell’intera campagna è chiaramente il samsung Galaxy A53, un dispositivo in vendita a soli 449 euro, ma con alle spalle tantissime specifiche di alto livello, e capacità che possono far invidia a prodotti più costosi. Non mancano comunque soluzioni ancora più economiche, come Oppo Find X3 Lite, Realme C11, Galaxy A03 o anche Motorola Moto E40.

Tutti i dispositivi, indipendentemente da quale sceglierete, possono essere acquistati alle più normali e classiche condizioni di vendita, ciò sta a significare che sono distribuiti in versione no brand, con alle spalle a protezione la garanzia della durata di 24 mesi, perfetta per coprire ogni singolo difetto di fabbrica. Maggiori dettagli ed informazioni sono reperibili qui.