Esselunga convince tutti gli utenti a ricorrere all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, con una campagna promozionale di eccellente prospettiva, corredata con sconti da non perdere, e prezzi veramente ridottissimi.

Coloro che vorranno effettivamente ricorrere all’acquisto di nuovi prodotti, devono comunque sapere che gli ordini possono essere completati in esclusiva presso i negozi fisici, non online sul sito ufficiale, o da altre parti sul territorio nazionale. Al superamento dei 199 euro di spesa, sarà possibile inoltre approfittare della rateizzazione senza interessi, con Tasso Zero e pagamento automatico tramite il conto corrente bancario.

Tutte le offerte Amazon, ed anche un buonissimo numero di codici sconto gratis, sono disponibili in esclusiva sul nostro canale Telegram.

Esselunga: le offerte sono veramente assurde

Splendide occasioni per risparmiare vi attendono nei vari negozi Esselunga sul territorio nazionale, con questi prezzi bassi il risparmio è assicurato, ma quale è il modello più quotato nell’intero volantino?

Con l’offerta tech di esselunga, gli utenti si ritrovano a poter acquistare un Samsung Galaxy A13, pagandolo solamente 179 euro. Il prodotto in questione è decisamente economico, anche in termini di prestazioni, sebbene presenti qualche piccola chicca da non sottovalutare.

Dalla scheda tecnica apprendiamo la presenza di un ampio display da 6,6 pollici, sistema operativo Android 12, un processore octa-core con frequenza di clock fino a 2GHz, passando per 4GB di RAM, ricarica rapida a ben 15 watt, chip NFC ed una quadrupla fotocamera posteriore, con sensore principale da addirittura 50 megapixel. La ciliegina sulla torta è forse rappresentata dalla batteria da ben 5000mAh.

Gli acquisti, come anticipato, possono essere completati solamente fino all’11 maggio, ma solo in negozio (salvo esaurimento scorte).