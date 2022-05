CoopVoce: le offerte mobili EVOLUTION sono ancora disponibili e regalano 20 euro

Tra i gestori mobili attualmente in Italia ci sono i virtuali che stanno battendo ogni record ma anche ogni forma di concorrenza. Il loro merito è quello di tenere i prezzi molto bassi e i contenuti sempre più alti, proprio come piace al pubblico in procinto di scegliere un nuovo provider. Tra quelli più interessanti e soprattutto affidabili secondo le opinioni del pubblico, figura CoopVoce.

Le sue promo Evolution sono ancora disponibili sul sito e con gli stessi prezzi di sempre. Inoltre coloro che sottoscriveranno l’offerta da 100 giga ogni mese, potranno avere gratuitamente 20 € sul credito residuo una tantum.

CoopVoce: il gestore assicura ancora le sue offerte Evolution allo stesso prezzo, ecco cosa includono

Come succede di solito, anche questa volta gli utenti avranno un’opportunità eccezionale, ovvero quella di ottenere gratuitamente tantissime soluzioni da parte del gestore CoopVoce. Basta pagare un piccolo corrispettivo mensile per avere una delle offerte Evolution ancora disponibili sul sito ufficiale dell’azienda.

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS