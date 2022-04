Google ha appena pubblicato la prima versione Beta di Android 13 con alcune nuove animazioni per i controlli multimediali. Uno di questi è una linea ondulata nella barra di avanzamento dei controlli multimediali di Android 13. Mishaal Rahman di Esper ha rivelato l’aspetto di questa animazione in un tweet. Ha anche menzionato che l’app Wallpaper & Style di Pixel aveva selezioni di colori/tema aggiuntive.

Ora sono disponibili fino a 16 selezioni di colore di sfondo e 16 opzioni di colore di base. Questo è più che quadruplicare il numero di opzioni fornite da Google nella seconda e ultima Developer Preview di Android 13. Secondo il piano precedentemente rivelato da Google, la prossima versione Beta di Android 13 sarà distribuita a maggio, seguita da un’altra versione a giugno e un altro a luglio. La versione finale di Android 13 potrebbe essere pronta per la distribuzione a Pixel e ad altri utenti Android già ad agosto.

Android 13 Beta 1, pensaci bene prima di diventare beta tester

Google spera di avere la stabilità della piattaforma per Android 13 entro la fine di giugno. Android 13 Beta 1 include anche una nuova opzione di attivazione/disattivazione per disattivare lo screen saver del telefono. Google ha eliminato l’opzione ‘mai’ in ‘quando iniziare’ perché il pulsante di attivazione/disattivazione consente di disabilitare del tutto lo screen saver. Una pagina delle impostazioni nascoste in Android 13 Beta 1 conterrà controlli nascosti che ti consentono di passare dalle risoluzioni del display FHD+ e QHD+ per prolungare la durata della batteria.

Il passaggio a FHD+ su Pixel 6 Pro, ad esempio, dovrebbe aiutare a prolungare la durata della batteria del tuo Pixel. Cioè, a condizione che questa funzionalità sopravviva alle versioni di prova e arrivi alla versione finale di Android 13. Oltre a non poter fare affidamento su app e funzionalità critiche, l’installazione della versione beta aumenta la probabilità che la durata della batteria venga notevolmente ridotta. E, nonostante l’impegno di Google di consentire ai beta tester di tornare alla build stabile senza cancellare la memoria del telefono, tale modifica deve ancora essere implementata. Quindi, prima di iniziare il processo per diventare un beta tester ufficiale di Android 13, assicurati di aver eseguito il backup di tutto.