L’imminente Pixel Watch di Google è stato oggetto di numerose fughe di notizie negli ultimi giorni. Un Redditor ha condiviso le fotografie dell’orologio in tutto il suo splendore, quindi sappiamo esattamente come appare. Non abbiamo ancora visto alcun annuncio formale, inclusa una data di debutto, anche se un annuncio di Google I/O sembra imminente. Tuttavia, come tutti sappiamo, i dispositivi devono passare attraverso una serie di certificazioni prima di poter essere rilasciati. Il Bluetooth Special Interest Group (SIG) sembra aver approvato Pixel Watch, avvicinandolo di un passo a un rilascio fin troppo imminente.

Un nuovo elenco Bluetooth intitolato BT Wearable Design-Controller Subsystem indica quello che si ritiene sia il Pixel Watch che riceve l’approvazione della connettività Bluetooth. Inoltre, l’elenco include tre numeri di modello: GWT9R, GBZ4S e GQF4C, anziché uno solo. Resta da determinare se queste etichette indichino modelli di orologi distinti (con caratteristiche leggermente diverse) o varianti geografiche (come cinturini cellulari) dello stesso orologio. Tuttavia, se l’orologio segue le tendenze stabilite dai telefoni Pixel di Google, quest’ultimo sembra più probabile.

Google Pixel Watch: non abbiamo ancora una data di rilascio

Sorprendentemente, il presunto numero di versione del software Pixel Watch è RWD5.211104.001, rendendo il dispositivo obsoleto, mentre la versione più recente è RWD7. Tuttavia, questo è molto probabilmente semplicemente a scopo di test; il dispositivo pronto per il consumatore molto probabilmente verrà fornito con il software più recente.

La scorsa settimana Google ha presentato una domanda per registrare il nome ‘Pixel Watch’ presso l’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti, dando il via al processo di certificazione. Con l’approvazione Bluetooth completata, la FCC potrebbe essere la prossima tappa normativa. Ogni modello di orologio dovrebbe avere il proprio elenco, evidenziando eventuali modifiche (di connettività, dimensioni o altro) tra di loro.