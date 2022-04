Steam Deck di Valve, un computer portatile con touchscreen, ha ricevuto un nuovo software. Tra le altre cose, contiene una schermata di blocco, un nuovo switch tra le finestre e miglioramenti alla sezione risultati dell’interfaccia.

Steam Deck ora ha la possibilità di aggiungere una schermata di blocco e un PIN, secondo un post sul blog pubblicato da Valve. Questa funzione ti consente di impedire ad altre persone di accedere al tuo Steam Deck senza il tuo consenso. La schermata di blocco può essere visualizzata in una varietà di occasioni, incluso quando ti svegli, quando avvii la console, quando accedi e quando passi alla modalità desktop, tra le altre cose.

Steam Deck, potete già scaricare l’ultimo aggiornamento

Un’altra novità è un aggiornamento alla pagina dei risultati, che ora si carica più velocemente ed è anche più facile da navigare. Ulteriori funzionalità includono l’opzione per confrontare rapidamente i risultati con gli amici, nonché l’opportunità di controllare le statistiche globali per una partita e vedere come ti comporti contro altri giocatori da tutto il mondo. In questa sezione dello Steam Deck sono incluse anche altre 21 lingue e layout, che fanno parte della sezione tastiere dello Steam Deck stesso. Si prevede che le tastiere per cinese, giapponese e coreano verranno aggiunte nel prossimo futuro.

Il passaggio tra più giochi o pagine Web è ora possibile su Steam Deck, consentendoti di evitare di dover riavviare il computer tra ogni sessione. Nei giochi online, questo può essere utilizzato per passare rapidamente da un gioco all’altro o per passare dal gioco corrente a un browser Web mentre si è ancora nel gioco corrente.