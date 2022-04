Gravity Goal, un concorrente di Rocket League sviluppato da 2K Games, è apparentemente in fase di sviluppo. Come riportato da Exputer, Gravity Goal avrà modalità di gioco paragonabili a Rocket League, inclusi 1v1, 2v2 e 3v3, ma ciò che distingue Gravity Goal da Rocket League è che prende molta ispirazione dai film di Tron. Il gioco si svolgerà su una moto, simile a quella utilizzata in Tron, e i giocatori potranno lanciare ‘dischi’ ad altri giocatori per danneggiarli.

Secondo la fonte, i dischi hanno l’aspetto di ‘dischi da hockey con luci LED abbaglianti’. Quando un giocatore viene colpito da uno dei dischi, l’avversario rallenta o si ferma completamente. La quantità di danni che un giocatore infligge alla squadra avrà un impatto diretto sulla velocità di marcia della tua moto.

Gravity Goal, nessuna notizia per una possibile data di lancio

Apparentemente Gravity Goal era in versione alfa chiusa l’anno scorso, il che significa che se i rapporti sono corretti, una data di uscita per il gioco potrebbe essere nel prossimo futuro. La notizia di questo gioco dichiarato sembra essere in linea con il piano della società madre di 2K Games Take-Two di rilasciare 26 giochi free-to-play entro la fine dell’anno. Gravity Goal sembra essere uno di questi, in base all’aspetto del gioco.

Rocket League ha attirato l’attenzione per la prima volta nel 2015, quando è stato reso disponibile sia per PC che per Playstation. Il gioco è stato successivamente portato su Xbox One e Nintendo Switch nel 2017. Da allora, è stato trasferito su Xbox One e Nintendo Switch prima di diventare free-to-play nel 2020 e ha collaborato con importanti IP come Jurassic Park , Batman, 007 e altri.