Apex Legends sta finalmente ricevendo il suo cavaliere in un’armatura scintillante; Newcastle si prepara a diventare la 21a leggenda del gioco la prossima stagione, secondo lo sviluppatore del gioco, Respawn Entertainment.

Newcastle si è rivelato essere il fratello perduto da tempo di Bangalore, Jackson, in un nuovo trailer, che è stato rilasciato venerdì. Poiché, secondo i precedenti eventi del racconto, Jackson dovrebbe essere morto, questo è un po’ più difficile da credere e siamo curiosi di sapere come andrà a finire la storia.

Apex Legends: scopriremo presto più su Newcastle

Newcastle sembra essere un duro difensore in termini di gameplay, con uno scudo energetico personale che ricorda il classico scudo di rianimazione di Lifeline e un’enorme barricata di metallo che ricorda le mura di Rampart, tra le altre cose. Ciò corrisponde al materiale trapelato durante la mega fuga di notizie del mese scorso.

Con l’avvicinarsi della nuova stagione, impareremo di più sull’uniforme del Newcastle, grazie al suo film Stories from the Outlands, che uscirà il 28 aprile. Tuttavia, il sito web della stagione di Savior rivela anche alcune modifiche significative che avranno luogo in la prossima stagione. Inoltre, il gigantesco Kaiju che il gruppo distrugge durante il trailer diventerà una nuova area della mappa su Storm Point e sembra che gli spettri dell’IA difenderanno i depositi di armi nascosti lì.

Sembra essere in lavorazione una revisione sostanziale del gameplay classificato, con Respawn che afferma che il nuovo sistema porrebbe maggiore attenzione al lavoro di squadra e potrebbe persino abolire l’opzione di difesa di de-rank (un sistema che impedisce, ad esempio, a un giocatore Platinum di cadere in Gold).