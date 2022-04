Bennet segue tutti gli altri supermercati, provvedendo al ritiro di prodotti ritenuti effettivamente pericolosi, in modo da salvaguardare la salute dei tantissimi consumatori che al giorno d’oggi si recano presso i loro punti vendita per acquistare i beni di prima necessità.

Nel periodo Pasquale, vi abbiamo più volte raccontato dei problemi relativi alle uova Kinder, ed altri modelli della stessa azienda. Superato il ritiro dei suddetti lotti, l’attenzione si è oggi spostata sui gelati marchiati Bounty, M&M’s, Mars e Twix; il rischio, stando a quanto comunicato, non pare essere legato ad una malattia in particolare (come la salmonella dei Kinder), ma alla presenza di un quantitativo di ossido di etilene superiore ai limiti di legge. Un problema relativo è invece legato ai bocconcini di mozzarella Vivibene, originariamente commercializzati per gli intolleranti al lattosio, l’azienda ha comunicato essere sfuggita una piccola quantità dello stesso al suo interno.

Bennet: attenzione a questi prodotti

Nonostante i vari problemi legati ai suddetti prodotti, il volantino Bennet riesce a far sognare ugualmente gli utenti che sono alla ricerca dei migliori sconti per risparmiare, anche sull’acquisto di prodotti legati alla tecnologia.

Il brand Apple si trova direttamente al centro della campagna, dove infatti è possibile acquistare Apple MacBook Air, il notebook più amato dal pubblico, disponibile a soli 999 euro, passando anche per lo smartphone della scorsa generazione, l’Apple iPhone 12, il cui prezzo finale è di soli 699 euro, per la variante da 128GB.

Non mancano chiaramente anche smartphone decisamente più economici, quali possono essere legati a Galaxy A03s, Alcatel 1SE, Galaxy a33s, Galaxy S20 FE e similari, tutti comunque in grado di garantire discrete prestazioni generali.