Con i prezzi degli immobili e degli edifici in aumento, immagina di poter acquistare la tua nuova casa per meno di 20.000 euro: ora puoi farlo da quando Carrefour si è unita al mercato immobiliare.

Le case prefabbricate non sono nuove: in molti paesi sono già molto usate, ma devono ancora decollare in Italia. Questo però potrebbe cambiare: sono stati introdotti nuovi modelli venduti attraverso il loro sito web che costano tra 13.000 e poco più di 18.000 euro.

La casa top di gamma è Anna, venduto al prezzo di 18.202,21 euro. Anche se non è enorme a 26,8 metri quadrati, ha due stanze, la camera da letto principale e la sala da pranzo con cucina. Per alcuni è più che sufficiente, ma per altri potresti volerne acquistare più di uno per ottenere lo spazio di cui hai bisogno con quattro unità per un totale di oltre 100 metri quadrati a meno della metà del costo di costruzione di una nuova casa.

Le pareti sono alte 2,29 metri con uno spessore di 70 millimetri e le dimensioni complessive quattro per 7,7 metri. Realizzate in legno di abete nordico, le case hanno una garanzia di cinque anni.

50 mq a meno di 40.000 euro

Secondo il sito web di Carrefour, le case sono perfette per lo spazio extra o per i fine settimana. Ciò che aggiunge all’attrazione è che non è richiesta alcuna costruzione su cui costruire la casa e può essere eretta in un brevissimo lasso di tempo.

La casa Sandra più piccola costa solo 13.090 euro ed è leggermente più piccola, con 21,5 metri quadrati di superficie abitabile e una terrazza di 3,7 metri quadrati. La sua disposizione prevede due camere da letto e una cucina-sala da pranzo. Inoltre è realizzato in abete nordico e viene fornito con una garanzia di cinque anni.

Ora che puoi acquistare la tua nuova casa da Carrefour per meno di 20.000 euro, potresti anche da entrambe le unità per poco più di 35.000 euro e avere un trilocale di quasi 50 metri quadrati. Forse non per una vita permanente, ma sicuramente vale la pena considerare questa scelta come rifugio di campagna o un cottage sulla spiaggia.