Samsung si prepara a lanciare il Galaxy Z Fold 4 nell’agosto di quest’anno. Con l’avvicinarsi della data di lancio, iniziano a emergere le prime fughe di notizie quando la società ottiene le certificazioni necessarie. Le batterie del Galaxy Z Fold 4 sono state scoperte pochi giorni prima in occasione della certificazione SafetyKorea. Tuttavia, il materiale era limitato e mancava di dettagli sull’intera capacità.

Il team GalaxyClub è stato in grado di ottenere le specifiche. Secondo loro, la capacità della batteria del Samsung Galaxy Z Fold 4 non sorprenderebbe nessuno. Il telefono avrà la stessa capacità di archiviazione del Galaxy Z Fold 3. Vale la pena notare, tuttavia, che la capacità del Galaxy Z Fold 3 è abbastanza buona con 4.400 mAh.

Galaxy Z Fold 4 si prepara ad essere rilasciato

A causa di problemi di produzione, i cellulari pieghevoli iniziali hanno fallito in questo senso. Fortunatamente, Z Fold 4 non sacrificherà la capacità. Vale la pena notare che l’azienda offre ancora un design più sottile e un hardware della fotocamera migliore. Di conseguenza, questo è l’ennesimo esempio del fatto che Samsung è stata in grado di migliorare il dispositivo senza sacrificare la capacità della batteria.

Il Galaxy Z Fold 4 utilizza il design a doppia cella comune negli smartphone di oggi. Una delle sue batterie ha una capacità di 2.002 mAh. La seconda batteria ha una capacità totale di 2.268 mAh. Di conseguenza, la capacità totale è di 4.270 mAh, che equivale alla capacità totale dello Z Fold 3. Di conseguenza, il Galaxy Z Fold 4 sarà venduto come smartphone con una batteria da 4.400 mAh.

