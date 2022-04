In precedenza si credeva che la nuova generazione di smartphone pieghevole di Xiaomi, Xiaomi MIX Fold 2, sarebbe stata presentata a giugno con Xiaomi Mi 12 Ultra. Ci sono alcuni nuovi dettagli riguardanti il ​​design di questo telefono. Secondo il noto blogger DCS, Xiaomi MIX Fold 2 avrà un nuovo design della cerniera, che renderà le pieghe sullo schermo interno del telefono più piccole e più facili da aprire/chiudere.

Le idee di design di Xiaomi MIX Fold 2 sono state ottimizzate mentre la cerniera è stata aggiornata. Secondo i rapporti, lo Xiaomi MIX Fold 2 sarà più sottile e leggero del modello precedente, grazie all’utilizzo del vetro AG. La combinazione di colori e il design saranno identici a quelli dello Xiaomi 12 Ultra. Xiaomi MIX Fold 2 ha il nome in codice ‘zizhan’ e ha il numero di modello 22061218C, secondo i rapporti precedenti. Avrà uno schermo esterno da 6,5 ​​pollici e uno schermo interno da 8 pollici e sarà pieghevole in entrambe le direzioni.

Xiaomi MIX Fold 2 potrebbe essere presentato presto

Xiaomi MIX Fold 2 potrebbe essere equipaggiato con la CPU di punta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Gli schermi interni ed esterni supportano entrambi frequenze di aggiornamento elevate, mentre lo schermo esterno ha un design ridisegnato. Il successore del primo MIX Fold sarà questo smartphone pieghevole di prim’ordine.

I cellulari pieghevoli stanno diventando sempre più popolari, ma solo due marchi ora controllano l’intero settore. Secondo una recente analisi DSCC, Samsung e Huawei controllano il 99% del mercato degli smartphone pieghevoli nel terzo trimestre del 2021. Mentre Samsung controlla il 93% del mercato, Huawei ne controlla solo il 6%. Altre aziende con smartphone pieghevoli, come Xiaomi, Motorola, Royole, Microsoft, TCL e altre, rappresentano meno dell’1% del mercato. Secondo i rapporti più recenti, Xiaomi MIX Fold2 avrà uno schermo pieghevole 2K ad alto aggiornamento.

Il MIX Fold 2 era già stato scoperto nel database IMEI. Oltre a un aumento delle prestazioni, questo smartphone avrà notevoli miglioramenti del design. Le sue dimensioni e proporzioni complessive cambieranno, rendendo lo schermo esterno più simile a quello di un telefono cellulare standard.

Allo stesso tempo, compenserà la mancanza della generazione precedente sull’enorme schermo interno fornendo un pannello con risoluzione 2K ad alta frequenza di aggiornamento. Ciò si tradurrà in un’esperienza utente su schermo grande più elevata e migliore, nonché in un migliore controllo delle rughe. Va notato, tuttavia, che MIX FOLD 2 non avrà una fotocamera su schermo. Ciò significa che il display avrà un foro.