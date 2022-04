L’ultima funzione che introdurrà Android Auto sarà molto interessante per tutti gli amanti della musica. Infatti, la nuova feature consentirà di riprodurre brani, playlist e podcast in base al mood in cui si trova l’utente in quel momento. Quindi, in soldoni, verrà selezionata della musica in base allo stato d’animo dell’utente in quel momento.

Si tratta essenzialmente di un pannello che si può aprire andando a cliccare sul tasto della nota musicale all’interno dell’interfaccia iniziale o in modalità di navigazione. Nel pannello verranno mostrate immediatamente delle playlist suggerite, le quali cambieranno nel corso della giornata.

Android Auto: l’aggiornamento fatto per gli appassionati di musica

Sappiamo bene che Google non ama per niente lanciare nuove feature a caso; quindi, ha deciso di inserire dei suggerimenti mirati anche in base alla fase della giornata. Ad esempio, appena svegli al mattino è probabile che vedrete, insieme alle news, un riquadro con alcune playlist energiche per incominciare la giornata al top!

Nel pomeriggio sarà probabilmente differente l’ascolto, essendo che potreste essere maggiormente interessati ad ascoltare qualcosa che vi aiuti a spezzare la giornata o a farvi rilassare (ma non troppo!) mentre tornate a casa dopo una giornata stressante. Google non vi lascerà mai soli durante “il vostro viaggio”.

Scaricando la versione più recente di Android Auto dal Google Play Store potrete usufruire di questa nuova funzione che, sebbene non sia una rivoluzione in sé, potrebbe risultare particolarmente utile per una grande fetta di utenti. Ovviamente, con voi non mancherà mai l’assistente vocale più famoso al mondo Google Assistant.