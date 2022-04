Gli aumenti di prezzo interessano anche i clienti di Vodafone nel corso di queste settimane. Come gli altri operatori, anche gli abbonati del gestore inglese saranno chiamati a pagare qualcosa in più ogni mese per il rinnovo della tariffa. Nel dettaglio, l’iniziativa interessata dalla rimodulazione dei costi è la Special 50 Giga.

Vodafone, i nuovi rincari previsti nei prossimi giorni

La Special 50 Giga, come risaputo, è la ricaricabile più popolare del gestore inglese nonché l’offerta di riferimento per coloro che effettuano la portabilità da altro provider. I clienti che decidono hanno attivato in passato questa tariffa, in alcune circostanze, si troveranno a pagare ben 2 euro al mese in più per il rinnovo. Molti utenti che sino a qualche settimana fa pagavano 9,99 euro, ora dovranno pagare 7,99 euro. Il costo della ricaricabile di Vodafone sarà invece di 8,99 euro per coloro che sino a qualche mese fa pagavano 6,99 euro.

Al netto delle rimodulazioni sui prezzi, i clienti di Vodafone non avranno rimodulazioni in positivo per le soglie di consumo. Gli utenti, infatti, potranno sempre beneficiare di chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 50 Giga per la navigazione in rete.

I costi aggiuntivi per la Special 50 Giga sono esclusivi per gli utenti che hanno effettuato in passato l’attivazione della SIM. Per i nuovi abbonati è invece previsto un costo bloccato nei primi sei mesi. Per tutti coloro che attivano ex novo promozioni low cost, Vodafone si impegna per non cambiare né i costi né le soglie di consumo nel semestre d’apertura della rete telefonica.