TIM ha da poco rinnovato il suo catalogo di offerte di rete mobile, inserendo alcune novità. Tra le offerte, è stata rinnovata la serie TIM Junior riservata agli utenti con una età inferiore ai 16 anni e sono state inoltre aggiornate le offerte mobile TIM International dedicate agli utenti stranieri.

Come già accennato, il noto operatore telefonico italiano ha da poco rinnovato il suo catalogo di offerte di rete mobile. Tra le novità inserite troviamo alcune modifiche alle offerte TIM Junior dedicate agli utenti under 16.

In particolare, sarà disponibile TIM Junior Mese che includerà 200 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, minuti senza limiti verso due numeri a scelta, 200 SMS verso tutti e 10 GB di traffico dati con connettività 4G, il tutto ad un costo di 7,99 euro al mese. È poi disponibile TIM Junior Mese Unica, riservata agli utenti che hanno già arriva TIM Unica. In questo caso, sono proposte le stesse cose dell’offerta precedente ma il costo è di 4,99 euro al mese (con la convergenza alla rete fissa i giga diventano illimitati).

L’operatore telefonico ha anche aggiornato le offerte della serie TIM International dedicate agli utenti stranieri. Nello specifico, abbiamo TIM International, TIM International New e TIM International Special. Tutte e tre includono minuti illimitati in Italia, 888 minuti verso la Cina, 60 minuti verso Egitto, Filippine, Moldavia, Nigeria e Ucraina, 300 minuti verso India, Bangladesh, Marocco (solo fisso), Polonia, Perù, Romania, Messico, Colombia, Repubblica Ceca, Lituania, Lettonia, Israele, Singapore, Cipro, Pakistan (per International News l’elenco comprende altri Paesi come Australia, Austria, Francia, Brasile, Canada, Grecia, Hong Kong, Giappone, Danimarca, Finlandia, an Marino, Slovenia, Stati Uniti, Sud Korea, Svezia, Ungheria) e 1000 SMS verso tutti in Italia.

TIM International include poi 100 GB di traffico dati e ha un costo di 8,99 euro al mese. TIM International New ha invece a disposizione 120 GB ad un costo di 10,99 euro al mese. TIM International Special, infine, include 70 GB a 7,99 euro al mese.