L’operatore telefonico TIM sta proponendo dal 28 giugno 2021 una nuova offerta tariffaria dedicata in particolare ai clienti stranieri e di nazionalità cinese. Si tratta dell’offerta TIM International Promo proposta ad un prezzo di 8,88 euro al mese e che permette ai propri utenti di usufruire di numerosi minuti di chiamate verso paesi internazionali.

TIM: ecco la nuova offerta TIM International Promo a 8,88 euro al mese

Dal 28 giugno 2021, come già accennato, il noto operatore telefonico sta proponendo una nuova offerta dedicata soprattutto ai clienti stranieri di nazionalità cinese. L’offerta in questione è TIM International Promo e, ad un costo di 8,88 euro al mese, permette ai clienti di usufruire di minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e nazionali, 1000 SMS verso tutti e 888 minuti internazionali verso la Cina. Oltre a questo, sono inoltre inclusi 70 GB di traffico dati per navigare in internet.

Per i clienti stranieri, TIM ha poi riservato ulteriori novità. Tra queste, si potranno utilizzare anche 300 minuti di chiamate verso i numeri di paesi come India, Bangladesh, Marocco solo fisso, Polonia, Perù, Romania, Messico, Colombia, Repubblica Ceca, Lituania, Lettonia, Israele, Singapore, Cipro, Pakistan e 60 minuti di chiamate verso numeri di paesi come l’Egitto, le Filippine, la Moldavia, la Nigeria e l’Ucraina.

Fino al mese di agosto 2021, poi, i clienti che attiveranno la nuova offerta dell’operatore telefonico TIM potranno acquistare il Samsung Galaxy A02s con uno sconto. Nello specifico, sarà possibile acquistare lo smartphone in questione a 109 euro (mentre il suo prezzo iniziale è di 159 euro). Vi ricordiamo che questo device può vantare la presenza di una grande batteria da 5000 mAh e di ben tre fotocamere posteriori.