Fra i vari smartphone del noto produttore cinese Xiaomi, quelli più apprezzati per l’ottimo rapporto tra qualità e prezzo sono senza ombra di dubbio quelli appartenenti alla serie Redmi Note. Tra questi, lo Xiaomi Redmi Note 10 5G è da poco disponibile ad un prezzo favoloso.

Xiaomi Redmi Note 10 5G: prezzo super in offerta direttamente sullo store ufficiale

Nel momento in cui stiamo scrivendo l’articolo, il medio di gamma Xiaomi Redmi Note 10 5G è proposto ad un prezzo davvero favoloso e ancora più conveniente. Sullo store ufficiale dell’azienda, infatti, è ora possibile acquistare lo smartphone nel taglio di memoria con 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno ad un prezzo scontato di 129,90 euro. Un prezzo decisamente allettante se si pensa che il suo prezzo di listino è invece di 229,90 euro.

Qualora si desiderasse avere un quantitativo di memoria maggiore, sempre sul sito ufficiale di Xiaomi è possibile acquistare lo smartphone della serie Redmi nel taglio con 4 GB di RAM e 128 GB di storage interno ad un prezzo scontato. Si tratta di 199,90 euro contro il prezzo di listino di 249,90 euro.

Un’occasione decisamente da non perdere se si desidera acquistare questo smartphone di casa Xiaomi. Vi ricordiamo che Xiaomi Redmi Note 10 5G vanta in primis il supporto alle nuove reti di quinta generazione grazie alla presenza del processore MediaTek Dimensity 700. Oltre a questo, il device dispone di un ampio display da 6.6 pollici di diagonale con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 90Hz e non manca nemmeno una grande batteria con una capienza di ben 5000 mAh.