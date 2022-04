Respawn Entertainment ha annunciato ulteriori vantaggi di iscrizione per coloro che si uniranno all’imminente lancio di Apex Legends Mobile su dispositivi iOS e Android. Oltre agli omaggi già indicati, tutti coloro che si iscrivono riceveranno ulteriori vantaggi, che possono essere trovati nella sezione Bonus.

L’olospray ‘Be a Legend’ è uno dei nuovi vantaggi e verrà sbloccato se il gioco riceverà 15 milioni di pre-registrazioni prima della data di rilascio. Se questo numero raggiunge i 25 milioni, tutti potranno ricevere la skin Sunfire Initiative per Pathfinder.

Apex Legends Mobile arriverà presto

I fan possono pre-registrarsi per i giochi Android qui e iscriversi per essere avvisati quando i giochi verranno rilasciati per iOS. I giocatori hanno espresso la loro gioia per Apex Legends Mobile, che è attualmente accessibile in un numero limitato di territori come parte del lancio di una regione, e Respawn ha espresso la sua gioia per ‘l’eccitazione, l’entusiasmo e il feedback che i giocatori hanno dato al nostro team’.

Per chi non ha familiarità con Apex Legends Mobile, è una versione mobile del famoso battle royale che ha fatto guadagnare a EA oltre 1 miliardo di dollari di entrate. L’editore non ha rivelato una data di rilascio generale per Apex Legends Mobile, ma lo studio ha dichiarato che continuerà a mantenere il gioco con ‘gameplay, modalità, progressioni ed eventi live’ aggiuntivi quando verrà rilasciato in versione beta limitata. Secondo i rapporti, il gioco avrà anche i suoi contenuti esclusivi, come ‘nuove leggende mobile first’ e ‘nuove mappe mobile first’.

Al momento, non c’è una data precisa per il lancio del titolo su dispositivi mobile ma esso arriverà presto.