Il Google Pixel 6a arriverà entro la fine del mese di maggio ma gran parte delle presunte specifiche tecniche sono state anticipate dal portale 9to5Google. Il dispositivo sarà il primo nuovo smartphone del colosso di Mountain View di quest’anno e anticiperà l’arrivo della prossima generazione di dispositivi Pixel.

Google Pixel 6a: svelate le specifiche tecniche del dispositivo!

Le dimensioni del display non hanno ancora ricevuto conferma ma le indiscrezioni fanno riferimento alla presenza di un pannello da 6,2 pollici circondato da cornici abbastanza sottili e occupato da un foro centrale che fa da sede alla fotocamera frontale. Quest’ultima sarà costituita da un sensore da 8 megapixel.

Il modulo fotografico presente sul retro del dispositivo non sarà aggiornato rispetto ai modelli precedenti. Google potrebbe esser stato costretto a rinunciare a delle migliorie al fine di non incappare in un aumento sostanziale del prezzo definito dello smartphone. Infatti, a formare l’intero modulo vi saranno un sensore principale da 12,2 megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 12 megapixel.

Vera chicca del tanto atteso Pixel 6a sarà il processore. Google avrebbe intenzione di dotare il suo dispositivo di un chip Tensor di prima generazione. Il colosso potrebbe così mantenersi in linea con i modelli di punta già presentati lo scorso anno.

Il lancio dello smartphone che andrà a completare la serie Pixel 6 è previsto per la fine del mese di maggio ma a riguardo non vi sono ancora conferme. L’azienda potrebbe annunciare la data dell’evento di lancio nel corso delle prossime settimane per poi dedicarsi al debutto dei suoi Google Pixel 7.