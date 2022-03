Mentre alcuni utenti della serie Pixel 6 hanno segnalato prestazioni migliorate dallo scanner di impronte digitali sotto il display dei telefoni, ci sono ancora alcuni problemi. Tuttavia, la società decise di non utilizzare un sensore ad ultrasuoni per risparmiare sul costo finale del suo device.

Oltre a sviluppare un’app in grado di eseguire attività impossibili, Google potrebbe essere in grado di rilasciare un aggiornamento che attiva un sistema di riconoscimento facciale per Pixel 6 Pro. Potresti ricordare che il codice scoperto nell’app Impostazioni su una delle versioni beta di Android 12L (progettata per smartphone con schermo più grande) consente ai possessori del modello Pixel 6 più grande di sbloccare il dispositivo utilizzando l’impronta digitale o il viso.

Pixel 6 Pro: gli utenti sono in attesa di un nuovo aggiornamento

Secondo un tweet di @mile freak07, lo sviluppatore stava leggendo l’attuale versione beta 1.1 per la versione trimestrale della piattaforma Android 12 quando ha scoperto una modifica in un file che mostrava che Google stava ancora lavorando su Face Unlock per Pixel 6 Pro. Voci precedenti dicevano che Google avrebbe incluso Face Unlock in un prossimo rilascio di funzionalità trimestrali e che Face Unlock aveva il nome in codice Tuscany.

Poiché né il Pixel 4 né il Pixel 4 XL includevano un sensore di impronte digitali, la funzione Face Unlock era l’unica opzione biometrica per sbloccarli. La serie Pixel 4 è stato il primo modello nella storia di Pixel ad essere personalizzato in questo modo.

Secondo i rapporti, Google sta anche lavorando a un mezzo per ridurre l’impatto di Face Unlock sulla batteria da 5003 mAh del Pixel 6 Pro. Se Google non è in grado di capire come fornire un aggiornamento software che porterebbe Face Unlock su Pixel 6 Pro, ci aspetteremmo che quella funzione sarà inclusa nella serie Pixel 7 di quest’anno. Ciò non renderà felici i possessori di Pixel 6 e Pixel 6 Pro con lo scanner di impronte digitali sotto il display, ma potrebbe aiutare Google a vendere la serie Pixel 7 più avanti nel 2022.