Il nuovo volantino messo sul piatto da Expert, raccoglie ulteriori offerte speciali, e le mette a disposizione di ogni singolo consumatore sul territorio nazionale, con il quale comunque sarà possibile riuscire a risparmiare molto più di quanto avremmo mai effettivamente pensato di fare.

Per accedere ai migliori prodotti in promozione, il consumatore potrà decidere di recarsi fisicamente in ogni negozio in Italia, oppure di affidarsi al sito ufficiale. Quest’ultima strada è indubbiamente la più comoda, sebbene nasconda l’insidia relativa al pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio, da aggiungere alla cifra mostrata a schermo.

Expert, che offerte assurde: solo oggi tutti gli smartphone sono scontati

Occasioni da non credere sono state attivate nel periodo da Expert, il nuovissimo volantino convince tutti con alcune ottime offerte, legate più che altro alla fascia di prezzo dei 500 euro, all’interno della quale si possono scovare piccole chicche da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

Il modello più interessanti dell’intero volantino, è sicuramente il Samsung Galaxy S20 FE, un prodotto che viene commercializzato a soli 399 euro, ma che alle sue spalle nasconde prestazioni da top di gamma, ricordando infatti avere le medesime specifiche tecniche del Galaxy S20, con l’aggiunta del processore Qualcomm Snapdragon. Sempre restando in seno a Samsung, le offerte vanno a toccare prodotti del calibro di Galaxy A13, Galaxy A12, Galaxy A32 o anche Galaxy A52s, tutti disponibili a meno di 319 euro.

In ultimo, segnaliamo la presenza di Samsung Galaxy S21 FE, un dispositivo che viene commercializzato a soli 629 euro, ed è caratterizzato da ottime prestazioni generali.