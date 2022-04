L’operatore virtuale Optima Mobile, come tanti altri operatori italiani, ha recentemente aderito alle iniziative di solidarietà nei confronti della popolazione ucraina, offrendo ai suoi clienti nati in Ucraina la possibilità di usufruire di una promo con Giga aggiuntivi gratuiti e una ricarica in omaggio sulla propria SIM.

I clienti fisso di Optima hanno invece chiamate gratuite verso l’Ucraina. Le iniziative solidali valide per il mese di Aprile 2022 di Optima sia per i suoi clienti di rete mobile che di rete fissa sono state annunciate dall’azienda lo scorso 7 Aprile 2022 con un post sui canali social dell’operatore virtuale. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Optima Mobile regala Giga e ricariche ai clienti nati in Ucraina

Ecco il messaggio dell’operatore: “In questo momento particolare vogliamo essere vicini al popolo ucraino. Per questo abbiamo deciso di regalare un mese di telefonia fissa verso le numerazioni ucraine (per tutti i clienti) e 20Gb in più e 30 euro di ricarica per il servizio Mobile (per i soli clienti ucraini)“.

Dunque, a tutti i clienti Optima Mobile con codice fiscale ucraino l’operatore ha attivato una promo gratuita con 20 Giga in più da aggiungere al bundle base della propria offerta e inoltre 30 euro di ricarica in omaggio una tantum. I clienti Optima Mobile ucraini interessati dalla promozione ricevono un SMS informativo con i dettagli dell’iniziativa.

La promo per i clienti di rete mobile è stata ricordata con un nuovo post pubblicato sui social nella giornata dello scorso 13 Aprile 2022, con il seguente testo: “Optima per l’Ucraina. Siamo vicini ai nostri clienti di nazionalità ucraina. A loro è riservata la nostra promo Mobile con 20Gb in più e 30 euro di ricarica”. Optima Italia offre anche il servizio di telefonia fissa, e in questo caso, per il mese di Aprile 2022, per tutti i suoi clienti è possibile fruire gratuitamente per un mese di chiamate verso le numerazioni dell’Ucraina.