Sembra che WhatsApp riceverà alcune funzionalità attese da tempo e aggiornamenti sulle chiamate, incluso uno che ha il potenziale per ridurre al minimo la diffusione di informazioni errate e disinformazione sulla piattaforma. Per iniziare, WhatsApp sta introducendo emoji di reazione, che consentiranno agli utenti di esprimersi senza intasare i thread dei messaggi. Inoltre, sarà reso disponibile il supporto per telefonate più grandi di 32 persone oltre alla possibilità di condividere file di dimensioni fino a 2 GB, consentendo una collaborazione più efficiente in qualsiasi conversazione.

Gli amministratori del gruppo potranno eliminare le comunicazioni dalle loro caselle di posta, che è uno strumento fondamentale da avere a disposizione. Inoltre, ciò potrebbe essere particolarmente vantaggioso nei luoghi in cui a volte vengono diffuse informazioni imprecise attraverso discussioni di gruppo, come il Medio Oriente e il Nord Africa, nonché per lavori più semplici come ripulire dichiarazioni non intenzionali o insulti occasionali.

WhatsApp si prepara a rilasciare l’aggiornamento per i suoi utenti

Naturalmente, quanto successo avrà questo sarà determinato da quanto attenti e desiderosi saranno gli amministratori di implementarlo. Secondo gli sviluppatori, questi saranno resi accessibili nelle ‘prossime settimane’ e saranno resi disponibili insieme agli aggiornamenti della community che conterranno messaggi di annuncio. Nonostante si tratti di una funzionalità un po’ datata, può essere molto apprezzata dalle persone che si affidano a WhatsApp per le loro discussioni e non sono disposte a trasferirsi su un’altra piattaforma per alcuni compiti importanti.

Nel frattempo, gli utenti che partecipano alla beta hanno già provato alcune delle nuove funzioni che usciranno a breve per tutti gli utenti Android e iOS.