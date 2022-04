Mancano ancora due mesi all’annuncio di iOS 16 di Apple, ma ci sono alcune voci sull’aggiornamento che circolano online. Il giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha affermato questa settimana che iOS 16 includerà modifiche al sistema di notifica e il codice scoperto nell’ultimo software beta di Apple lo conferma, tra le altre cose.

Secondo Gurman, iOS 16 avrà ‘miglioramenti piuttosto importanti su tutta la linea, inclusa una modifica delle notifiche’. Sebbene non abbia fornito dettagli, 9to5Mac ha scoperto nel codice di macOS 12.4 beta (rilasciato agli sviluppatori all’inizio di questo mese) che Apple sta includendo modifiche significative alla modalità Focus.

iOS 16 sarà presentato al WWDC 2022 di giugno

La modalità Focus, per chi è nuovo, è una funzionalità introdotta con iOS 15 e macOS Monterey che consente agli utenti di scegliere quali app e avvisi desiderano vedere in diversi momenti della giornata. Con iOS 16 e macOS 13, Apple fornirà ancora più personalizzazioni della modalità Focus che saranno incompatibili con iOS 15 e macOS 12. Una nuova stringa in iOS 15.5 beta espone un messaggio di avviso che informa l’utente che la modalità Focus selezionata richiede un aggiornamento software per essere abilitato.

Sorprendentemente, sembra che Apple abbia lavorato anche su nuove funzionalità per Apple News. Secondo il codice beta di iOS 15.5, ci sarà del nuovo materiale nell’app News che richiederà iOS 16. Tuttavia, questa volta, Apple ha incluso una seconda stringa per i dispositivi che non possono essere aggiornati a questa ultima versione di iOS, il che implica che la società potrebbe interrompere il supporto per alcuni modelli di iPhone e iPad quest’anno.

Secondo l’ultimo rapporto di Gurman, una nuova interfaccia multitasking per iPadOS 16 è in lavorazione, così come nuove funzionalità di monitoraggio dello stato di salute per watchOS 9. iOS 16 dovrebbe essere rivelato a giugno al WWDC 2022, con una data di rilascio ufficiale in autunno.