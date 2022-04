Coop e Ipercoop provano indubbiamente a catturare l’attenzione di tantissimi utenti sul territorio nazionale, con il lancio di una campagna promozionale che ha quasi dell’incredibile, poiché permette di accedere a prodotti fortemente scontati, anche di fascia alta.

Gli acquisti, come al solito del resto, possono essere completati solamente da coloro che scelgono di recarsi personalmente in un qualsiasi negozio, data l’assenza delle riduzioni sul sito ufficiale o altrove. I prodotti possono essere pagati anche con rateizzazione senza interessi, definita Tasso Zero, ma solo al superamento dei 199 euro di spesa complessivi.

Coop e Ipercoop: sconti da pazzi per tutti

Grazie a Coop e Ipercoop tutti gli utenti hanno davvero la possibilità di risparmiare moltissimo su ogni singolo acquisto, all’interno del volantino si trova infatti il prodotto che ognuno di noi stava effettivamente aspettando, a patto che fosse alla ricerca di un modello legato alla fascia bassa.

Stiamo parlando dell’incredibile Xiaomi Redmi Note 10 5G, un dispositivo che propone al consumatore la possibilità di godere di buone prestazioni generali, fornite dal processore octa-core, ma anche da 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, dietro il pagamento di un contributo che non va oltre i 179 euro.

Il sistema operativo è aggiornato ad Android 11, e prevede, se ve lo stavate domandando, tutte le applicazioni di Google, senza limiti o vincoli particolari. L’acquisto, come anticipato del resto, potrà essere completato solamente nei negozi fisici, non sul sito o altrove. Per scoprire la campagna promozionale, vi potete collegare qui.