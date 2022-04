È probabile che Google rilasci i dettagli del sistema operativo Android 13 di prossima generazione durante la sua conferenza annuale degli sviluppatori il prossimo mese. Sebbene diverse funzionalità di Android 13 siano trapelate online, l’azienda potrebbe rivelare ufficialmente queste funzionalità durante la conferenza.

Secondo la fonte più recente, Google sta ora lavorando a una funzionalità che consentirà agli utenti di smartphone con Android 13 di avere la funzionalità dual SIM su un telefono con un singolo chip eSIM.

Android 13: Google si prepara a rilasciare nuovi dettagli

Al momento, l’eSIM consente l’attivazione di una sola linea di abbonato alla volta. Di conseguenza, Google ha lavorato a un metodo per fornire funzionalità dual-SIM con un singolo chip eSIM. Per questo, l’azienda ha creato più profili abilitati (MEP), che consentono a un singolo elemento eSIM di connettersi attivamente a due operatori contemporaneamente.

Google ha ottenuto un brevetto per questa tecnologia nel 2020 e si dice che sarà inclusa nella versione finale di Android 13 nel terzo trimestre di quest’anno. Secondo la domanda di brevetto, il supporto MEP potrebbe essere offerto per dispositivi aggiuntivi, inclusi quelli che eseguono iOS, macOS e Windows, oltre ad Android 13. I dispositivi della serie Pixel sono apparentemente in fase di valutazione per questa nuova funzionalità e Google potrebbe concedere in licenza la tecnologia ad altre società.

Alcune funzionalità di Android 13 sono già trapelate online, incluso il supporto per la personalizzazione del livello di luminosità della torcia e il trascinamento degli avvisi sul display in modalità schermo diviso, tra le altre.