I migliori sconti del volantino esselunga sono stati attivati solamente oggi, 3 aprile 2022, applicandoli direttamente su una serie di prodotti di altissimo livello, in vendita appunto a prezzi praticamente mai visti prima d’ora.

Il risparmio è assolutamente dietro l’angolo per milioni di utenti sul territorio nazionale, grazie alla presenza di sconti ad hoc, attivati praticamente in ogni negozio in Italia. Gli acquisti, lo ricordiamo, del resto non potranno essere completati sul sito ufficiale, almeno agli stessi prezzi di vendita.

Esselunga: che occasioni e che prezzi bassissimi

La spesa da Esselunga è sempre più economica, grazie alla presenza di nuovi incredibili sconti, a cui gli utenti possono effettivamente fare affidamento, nel momento in cui dovessero decidere di acquistare uno smartphone di ultima generazione.

Il modello in questione è forse l’Oppo A94, un prodotto che presenta un prezzo finale che si aggira attorno ai 294 euro, in vendita dal 2021, ma caratterizzato da alcune specifiche davvero di altissimo livello. In primis notiamo la presenza di un display AMOLED dalle buonissime prestazioni, affiancato anche a un processore octa-core, che non sembra mancare nemmeno una sollecitazione.

Per cercare di accontentare anche coloro che invece vorrebbero cercare di risparmiare, Esselunga ha giustamente pensato di includere anche il Realme C11, uno smartphone decisamente economico, disponibile a soli 109 euro, e dalle ottime prestazioni generali, entro certi limiti, ovviamente. Ogni altro riferimento al volantino è rimandato direttamente alle pagine che potete trovare nel nostro articolo, o meglio al seguente link.