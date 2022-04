Un elenco speciale di offerte da MediaWorld, è stato attivato in questi giorni, promettendo difatti un risparmio quasi senza precedenti sul territorio nazionale, ed anche un numero sempre maggiore di sconti da cogliere al volo.

Il volantino attuale non presenta differenze particolari in termini di disponibilità sul territorio nazionale; in altre parole, gli acquisti potranno naturalmente essere completati in ogni negozio, senza costi aggiuntivi, oppure anche sul sito ufficiale, con spedizione a pagamento presso il domicilio.

MediaWorld: che offerte e che sconti da non credere

Occasioni davvero da non perdere vi attendono all’orizzonte in casa MediaWorld, i nuovi prezzi bassi attivati dall’azienda, possono far sognare gli utenti che da tempo stavano aspettando il momento giusto per acquistare. Il prodotto più in voga del periodo, è sicuramente il Samsung Galaxy S21, uno smartphone lanciato sul mercato nel corso del 2021, ma ancora oggi più che performante, ed in grado di sopportare le sollecitazioni più onerose. Il prezzo di vendita è più che abbordabile, in quanto basteranno 615 euro per il suo acquisto definitivo.

Sempre nel medesimo volantino, segnaliamo anche la presenza della possibilità di ricevere gratis il Samsung Galaxy Tab A8 2021, questi viene consegnato a costo zero agli utenti che acquisteranno uno a scelta tra galaxy Tab S7 FE (disponibile al prezzo di 599 euro), oppure il foldable più costoso dell’azienda, il Samsung Galaxy Z Fold3 (in vendita a 1499 euro). Per nuove informazioni in merito al volantino, aprite questo link.