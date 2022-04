Gli smartphone da Esselunga sono disponibili a prezzi praticamente mai visti prima, tutto questo è possibile grazie ad un volantino veramente ricchissimo di occasioni e di soddisfazioni, pronte a far sognare letteralmente gli utenti.

La soluzione che troverete raccontata nel nostro articolo, lo ricordiamo, risulta essere effettivamente disponibile in esclusiva presso i punti vendita fisici sparsi per il territorio, non sul sito ufficiale, o meglio definito e-commerce dell’azienda. Gli utenti che acquisteranno, potranno anche accedere alla solita garanzia di 24 mesi, che li protegge da eventuali difetti di fabbrica, per salire poi verso la variante no brand, nel caso in cui si trattasse di telefonia mobile.

Esselunga: le occasioni vi lasceranno a bocca aperta

Spese così basse era da tanto tempo che non le vedevamo da Esselunga, grazie al corrente volantino, infatti, tutti gli utenti si ritrovano a poter acquistare nuovissimi prodotti di tecnologia, sebbene comunque siano sempre legati ad una fascia che non supera i 300 euro di spesa complessivi.

Il modello più invitante e performante fra tutti, è chiaramente l’Oppo A94, un dispositivo commercializzato nel corso del 2021, ed oggi in grado di promettere specifiche del calibro di un processore octa-core, nonchè di un ampio display AMOLED da ben 6,43 pollici di diagonale (senza dimenticarsi della connettività 5G), tutto questo a soli 249 euro.

Coloro che invece vorranno spendere ancora meno, potranno decidere di acquistare il Realme C11 a soli 109 euro, una cifra di assoluto rispetto, per la qualità del prodotto stesso. Nuove informazioni in merito al volantino di Esselunga, sono raccolte qui.