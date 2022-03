Expert prova in tutti i modi a catturare l’interesse e l’attenzione dei consumatori italiani, proponendo una campagna promozionale molto allettante, condita con prezzi relativamente bassi, e prodotti fortemente scontati rispetto al listino originario.

Il volantino parte proprio da una ampissima disponibilità sul territorio nazionale; dovete sapere, infatti, che gli acquisti potranno essere completati, non solo in ogni negozio in Italia, ma anche online sul sito ufficiale, con però la necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio (a prescindere dall’ordine di spesa).

Non perdetevi i codici sconto Amazon gratis, li potete ricevere sul vostro smartphone iscrivendovi quanto prima a questo canale Telegram.

Expert: offerte shock con il nuovo volantino

La spesa è davvero ridotta ai minimi termini da Expert nel periodo attuale, grazie ad una serie di offerte veramente uniche, che raggiungono il proprio culmine con l’Oppo Reno 6 Pro, un prodotto disponibile all’acquisto a 599 euro, e dalle prestazioni assolutamente invitanti.

Volendo invece rientrare nella fascia di prezzo dei 300 euro, l’occhio cade su una serie di modelli ugualmente interessanti, e dalle prestazioni altalenanti. Tra questi spiccano chiaramente Motorola Moto G50, Vivo Y72, TCL 20R, Oppo A94, Realme GT Master Edition, Wiko Power U20 o anche il nuovissimo Xiaomi Redmi Note 11 (disponibile a soli 219 euro, per la variante da 128GB di memoria interna).

Le offerte non terminano chiaramente qui, il volantino Expert ha davvero molto altro da offrire, di uguale importanza a tutte le soluzioni precedenti. Il consiglio che vi possiamo dare è di ricorrere alla sottoscrizione a questo link.