Ieri 29 marzo 2022 l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha compiuto ben 5 anni dal suo debutto ufficiale. Per questa occasione, l’operatore ha deciso di festeggiare proponendo svariate promozioni e offerte, tra cui anche un buono sconto da spendere su Amazon e giga per navigare in internet. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena Mobile festeggia i suoi 5 anni con tante promozioni e offerte

Kena Mobile ha fatto il suo debutto ufficiale nella telefonia mobile cinque anni fa, ovvero durante l’anno 2017. Come già accennato, per celebrare questa ricorrenza l’operatore telefonico virtuale ha deciso di proporre diverse promozioni.

Tra queste, l’operatore ha deciso di rendere disponibile fino al prossimo 5 aprile 2022 l’iniziativa lanciata per la Festa della Donna. In particolare, con quest’ultima tutti coloro che effettueranno la portabilità del proprio numero attivando una delle offerte di Kena Mobile riceveranno un buono regalo Amazon dal valore di 10 euro.

Oltre a questo, l’operatore ha poi deciso di fare anche un regalo a tutti i suoi clienti. Gli interessati potranno infatti attivare l’opzione 30 Giga Gratis. Come suggerisce il nome, l’opzione include 30 GB di traffico dati per navigare validi per 30 giorni dall’attivazione e ovviamente tutto è offerto gratuitamente. Una volta terminato il periodo di 30 giorni, la promozione si disattiverà in automatico.

Kena Mobile ha infine aggiornato il suo catalogo di offerte con la nuova promo denominata Kena 5,99 Special. Quest’ultima ha un costo di 5,99 euro al mese e comprende 50 GB di traffico dati in 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri.