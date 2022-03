Qualche settimana fa l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile aveva reso disponibile soltanto online sul proprio sito web un’offerta di rete mobile davvero super e con ben 130 GB di traffico dati per navigare in 4G. Si tratta dell’offerta denominata Kena 7,99 130 Giga e, nel corso delle ultime ore, l’operatore ha deciso di renderla disponibile anche presso i negozi fisici.

Kena 7,99 130 Giga: l’offerta mobile ora è disponibile all’attivazione anche presso i negozi fisici

Kena 7,99 130 Giga è un’offerta di rete mobile resa disponibile ufficialmente sul sito dell’operatore virtuale Kena Mobile qualche settimana fa. Tuttavia, come già accennato, gli utenti interessati ad attivarla potranno trovarla anche presso i negozi fisici aderenti a partire dal 2 marzo 2022.

L’offerta in questione è attivabile da tutti i nuovi clienti che effettueranno la portabilità da altri operatori telefonici. Tra questi sono inclusi Iliad, Poste Mobile, ho. Mobile, Fastweb, Feder Mobile, Professional Link, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Wings Mobile e Withu Mobile. Rispetto all’offerta attivabile online sul sito, presso i negozi fisici la lista degli operatori telefonici di provenienza per la portabilità non include l’operatore Lycamobile.

Kena 7,99 130 Giga include ogni mese minuti di chiamate senza limiti, SMS illimitati e 130 GB di traffico dati con connettività 4G. Il costo è di 7,99 euro al mese e sarà scalato direttamente dal credito residuo disponibile. Anche attivando l’offerta mobile nei negozi, non saranno previsti i costi di attivazione e il costo della nuova scheda SIM.