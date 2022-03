Un nuovo schermo lanciato da Samsung offre accesso istantaneo alle piattaforme di streaming popolari e molto altro!

Samsung: Da Pc a Smart Tv

Samsung vuole rendere il nostro pc un po’ meno noioso grazie al lancio della sua nuova gamma di monitor M8. Questi schermi che sembrano chiaramente aver preso ispirazione dall’ultimo iMac di Apple, non solo si collegano al tuo PC desktop Windows 10 o laptop per la dose quotidiana di e-mail e giochi, ma offrono anche pieno accesso a servizi come Disney+, Apple TV+ e Netflix. Tutto questo grazie ai display dotati di connessione Wi-Fi integrata e telecomando in stile televisione fornito nella confezione.

Questi extra bonus hanno lo scopo di aiutare a far sentire questo monitor come una vera TV una volta terminata la giornata di lavoro.

Samsung non è estranea alla produzione di monitor che possono trasformarsi in un televisore. Questa volta pero ci stupisce con un design elegante e raffinato.

Quando verrà lanciato nelle prossime settimane, lo schermo M8 da 32 pollici sarà disponibile in bianco, rosa tramonto, blu giorno e verde primavera e non è tutto in quanto verrà spedito anche con un accessorio chiamato SlimFit Cam.

Questa mini fotocamera si apre nella parte superiore dello schermo in modo da poter effettuare quelle importantissime video call tra amici e lavoro. Presenta inoltre alcuni aggiornamenti intelligenti, tra cui Face Tracking e le funzioni Auto Zoom che identificano rapidamente il viso di una persona e si assicurano che siano sempre perfettamente inquadrati.

Sono Presenti inoltre i microfoni Far Field Voice ad alta sensibilità, che offrono l’accesso istantaneo ad assistenti personali come Bixby e Amazon Alexa.

Samsung afferma che i microfoni utilizzano la funzione Always On Voice, che mostra le informazioni sulla conversazione nello schermo quando Bixby è attivato.

Altre caratteristiche interessanti includono la tecnologia dell’immagine adattiva. Questa feacture aiuta a migliorare il comfort dello spettatore, regolando automaticamente la luminosità del display e la temperatura del colore.